Biologo pescarese tra i 3 partecipanti italiani al secondo corso per "Infodemic Manager" dell'Oms

Nicola Simone avrà modo di apprendere le tecniche di social listening insegnate all'Oms per prevenire e combattere le fake news in ambito medico ed epidemiologico

Il biologo pescarese Nicola Simone è uno dei tre italiani selezionati, su oltre 700 domande presentate da tutto il mondo, da parte dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) per partecipare al secondo corso di training per 'Infodemic Manager'.

Simone in questa occasione avrà modo di apprendere le tecniche di social listening insegnate all'Oms per prevenire e combattere le fake news in ambito medico ed epidemiologico. Ci eravamo già occupati di lui perché è uno dei volontari dello screening Covid-19 di Pescara che i 99 Cosse avevano ribattezzato "il tamponatore mascherato della stazione di Porta Nuova". In bocca al lupo al nostro concittadino che rappresenterà orgogliosamente l'Abruzzo nel mondo.