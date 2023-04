Il tiktoker dello street food Nicola Jiang fa tappa in città e resta stregato dagli arrosticini: "Ne mangerei altri cento"

Tappa pescarese per Nicola Jiang, il tiktoker di origini cinesi, ma italiano d'origine che sui social e in particolare su TikTok spopola con i suoi video su street food e specialità culinarie delle città in cui si ferma.

Oltre 892mila i follower che conta sulla piattaforma social e 316mila le visualizzazioni del video in cui si delizia con i nostri arrosticini: quelli classici, quelli piccanti e quelli di fegato. Anche una vetrina per la città visto che nel suo video si vedono piazza Salotto e la Nave di Cascella, ma è per mangiare i veri arrosticni abruzzesi che si è fermato a Pescara.

“Strabuoni” dice nel suo video dopo il primo assaggio. “In Abruzzo ci tornerò sicuramente per mangiare gli arrosticini perché sono una cosa spettacolare”, conclude dopo averli provati tutti ed essere rimasto stregato in particolare da quelli di fegato. Alla ricerca di similitudini Nicola Jiang nel suo video spiega che in Cina esisterebbe una pietanza simile e cioè i YangRu Chuan, ovvero degli spiedini di agnello conditi con sale peperoncino e cumino mostrando anche come da quelle parti si mangiano accompagnati dalla focaccia ovvero la “Nang”. “È bellissimo scoprire che ci sono aspetti molto simili tra Cina e Italia”, aggiunge.

Insomma al di là delle possibili similitudini gli arrosticini anche questa volta hanno fatto centro. “Finalmente ho mangiato gli arrosticini abruzzesi – commenta -. Sapevo che erano buoni, ma non pensavo così buoni. Ne mangerei altri cento”.