Neve nell'entroterra vestino: scuole chiuse a Penne e Loreto e nei comuni montani [FOTO]

Come ampiamente previsto, la neve è caduta abbondante nell'entroterra vestino. Nella notte infatti, la perturbazione che sta interessando la nostra regione e gran parte del centro Italia, ha portato nevicate con oltre 10 15 centimetri di neve nelle zone collinari, a partire dai 300 metri di altitudine.

Le scuole sono chiuse a Loreto Aprutino, Penne e nei comuni montani dell'area vestina. A Penne il sindaco Gilberto Petrucci ha attivato il Centro operativo comunale per garantire l'assistenza alla popolazione. Sono a lavoro, da questa mattina, tutti i mezzi spazzaneve e spargisale messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza neve. Al momento non si segnalano particolari disagi alla cittadinanza. Il numero di rientro operativo comunale: 0858213206.

Il sindaco di Civitella Casanova Marco D'Andrea:

"Dalle ore 5 di stamattina è stato attivato il "Piano neve comunale" e dalle ore 6 sul nostro territorio sono operativi 10 mezzi spazzaneve. È una neve molto pesante, bagnata e scivolosa, prestare la massima attenzione."