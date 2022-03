"Neve a primavera", il nuovo singolo delle Nosara

Si chiama "Neve a primavera" il nuovo, attesissimo singolo delle Nosara che uscirà su tutte le piattaforme digitali il prossimo giovedì 22 marzo. Il brano sarà pubblicato dall'etichetta discografica Visory Records. Ecco come Sara Berardinucci e Cristina Talanca, che compongono il duo pescarese, hanno voluto presentare questo pezzo sui social: "Avete presente i contrasti belli e inaspettati? Un po’ come la pioggia con il sole, un arcobaleno che sbuca nel cielo grigio o la neve che cade in primavera. Due persone con vite completamente diverse, caratteri diversi, che però si uniscono in una chimica inspiegabile. Ecco: il nostro nuovo capitolo parla proprio di questo. Si chiama "Neve a primavera" e sarà vostra il 22 marzo". È possibile pre-salvarla qui: bfan.link/neve-a-primavera.

La canzone, dunque, arriverà "on air" esattamente tra una settimana, e farà "capolino" sulla scena musicale dopo le ottime prove offerte negli ultimi mesi da Sara e Cristina, prima con il loro singolo di esordio, "Stonata", e poi con la recente cover di "La Bambola", che - resa disponibile all'inizio di questo anno - ha ricevuto parecchi apprezzamenti. A tale proposito, tra l'altro, va precisato che le Nosara hanno voluto incidere questo storico successo di Patty Pravo insieme a un altro talentuoso duo abruzzese, vale a dire "I Malati Immaginari", da loro stesse definiti come "compagni di viaggio straordinari e con il vizio della buona musica come terapia". La collaborazione tra Berardinucci e Talanca è decisamente solida perché, prima di cimentarsi nel progetto "Nosara", avevano già collaborato nella band "Dianime". Sara Berardinucci, inoltre, è stata la leader dei Vanesia. Da circa un anno le due artiste si sono lanciate in questa inedita, entusiasmante avventura, e non hanno certo intenzione di fermarsi qui. Ne vedremo ancora delle belle, potete esserne sicuri.