Dal bagno al mare ai primi fiocchi: arriva la neve sulle montagne abruzzesi [VIDEO]

Prima neve sulle montagne abruzzesi, grazie all'arrivo della perturbazione proveniente dall'Islanda che ha portato un repentino calo delle temperature su tutto il territorio regionale ed i primi fiocchi su Gran Sasso e Majella. Ieri sera a Campo Imperatore sono stati registrati 0,8 gradi, e venti fino a 100 km/h dalla stazione meteorologica installata il 2 gennaio scorso dell'associazione Aq Caput Frigoris.

Anche sulla Majella neve al rifugio Pomilio e temperature vicine allo zero. Termometri che in poche ore sono scesi in tutto l'Abruzzo di oltre 10 gradi e che hanno di fatto sancito la fine dell'estate anche lungo la costa, dove fino a pochi giorni fa era ancora possibile andare al mare e fare il bagno. Boom di click e condivisioni sui social per le foto della neve sulle cime abruzzesi, un evento relativamente raro soprattutto negli ultimi anni in cui il caldo ci ha accompagnato anche fino ad ottobre.