Netflix rimuove il trailer del film "Natale a tutti i costi" con la battuta di De Sica sul vino abruzzese

La piattaforma digitale Netflix ha attualmente rimosso il trailer del film "Natale a tutti i costi" finito al centro di un'accesa polemica per una battuta sul vino abruzzese pronunciata da Christian De Sica. Nei giorni scorsi, con la pubblicazione del trailer del film che uscirà il 19 dicembre, era scoppiato il caso della battuta pronunciata dall'attore romano "Il vino abruzzese è una merda" che subito aveva visto gli interventi e le reazioni del Consorzio tutela vini d'Abruzzo che, fra l'altro, aveva presentato formale diffida chiedendo la rimozione della battuta sia dal film che dal trailer, di Coldiretti e Confagricoltura che hanno chiesto anche le scuse ufficiali per una frase che danneggia il settore vinicolo e l'immagine dell'enogastronomia della nostra regione.

Sulla piattaforma di streaming compare il messaggio "Anteprima non disponibile"; resta da chiarire se la battuta sarà rimossa solamente dal trailer di lancio della pellicola oppure sarà completamente rimossa anche dalla scena del film. Oltre alle reazioni del mondo produttivo agricolo abruzzese, anche il presidente Marsilio era intervenuto sul caso

"Il trailer del suo ultimo e atteso cinepanettone si apre con una battuta poco “sobria” sui vini abruzzesi, che sinceramente ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Comprendiamo che un copione comico, volendo descrivere la scenetta divertente di un ospite invitato ad assaggiare un pessimo vino presentato da un’enoteca come “vino dell’anno”, dovesse inevitabilmente “colpire” qualcuno". Tuttavia dispiace che gli autori non abbiano avuto la fantasia e l’acume necessari per evitare di recare un’offesa gratuita e ingenerosa, oltre che profondamente ingiusta". Anche sulle pagine social di Christian De Sica molti abruzzesi hanno attaccato l'attore per la battuta, chiedendo le scuse ufficiali.