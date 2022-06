"Nessuno è come me", il brano dei ragazzi di Vittoria con Simone Pavone

Sotto la guida del musicista montesilvanese Simone Pavone i ragazzi di Vittoria hanno realizzato un brano ricco di significati, intenso, emozionante: "Nessuno è come me". Una sorta di rinascita. Nel corso del laboratorio musicale che si tiene ad Alanno da qualche mese i ragazzi speciali hanno realizzato il testo della canzone che li rappresenta in maniera fedele.

"Uno dei momenti più belli", dichiara Pavone, "è stata la giornata in cui siamo andati a registrare il brano alla Ut music lab di Flavio De Carolis (produttore e collaboratore nella scuola "L'Assolo" di Pavone, ndr). Erano talmente entusiasti ed emozionati da renderci sicuri che queste sensazioni sarebbero poi rimaste impresse nelle loro parole per poi arrivare agli ascoltatori".

Il brano è soltanto una delle attività del laboratorio musicale che si svolge parallelamente al laboratorio teatrale. È in preparazione anche uno spettacolo con lo stesso titolo. La copertina ritrae una foto di un lavoro che i ragazzi hanno realizzato intrecciato con me cuffie da dj. È ascoltabile su YouTube in attesa della pubblicazione sulle piattaforme streaming. Lo psicologo della struttura, Laerte Vetrugno, parla di "una grande Vittoria sull’indifferenza, perché nessuno è come me… come te, come chi non ha timore di essere chi è. Un brano speciale, da persone speciali".

Con le voci e le parole di Andrea Baldassarre, Melania D'Angelo, Manuela Marulli, Federico Santangelo, Francesco Trubiani, Monica Buccella, Alessio Rosetti, Giordano D'Eramo, Elena Ceccomancini, Cecilia Grossi, Vittoria Francesca Legnini, Giulia Di Fulvio, Demetra Emanuele, Elena Campagna, Marta Di Bartolomeo, Davide Marrone, Roberta Di Biase, Jenny Mammarella e Simone Pavone. Concept idea: Simone Pavone. Produzione: Flavio De Carolis - Ut Music lab.