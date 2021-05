Donata all'Uoc di neonatologia la lampada per la fototerapia acquistata con la raccolta fondi natalizia del Comune

Questa mattina 26 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna della lampada per la fototerapia donata all'Uoc di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Pescara. Il macchinario è stato donato dall'amministrazione comunale alla presenza del sindaco Masci, dell'assessore Cremonese e della consigliera comunale Zamparelli.

L'acquisto è stato possibile grazie agli oltre 5 mila euro raccolti durante il periodo natalizio in occasione degli eventi che si sono svolti nel "dome theatre", la cupola futuristica installata in piazza Salotto durante le festività del 2019. In quell'occasione l'assessorato al turismo e grandi eventi ha avviato la raccolta fondi con offerta libera e con i biglietti venduti per gli spettacoli a pagamento.

La dirigente dell'Uoc Susanna Di Valerio ha ringraziato l'amministrazione comunale e tutti i cittadini che hanno partecipato alla donazione:

"L’emozione di rappresentare il destinatario della raccolta fondi del “Teatro sotto il Cielo”, ovvero il reparto di neonatologia dell’ospedale della nostra città, è molta e mi preme, a tal proposito, ringraziare sentitamente la

cittadinanza tutta che, nonostante le innegabili ed evidenti difficoltà del momento, ha dato voce al cuore, donando generosamente e con sensibilità, scegliendo di investire nel futuro; il futuro sono i nostri piccoli pazienti che

potranno giovarsi di un ulteriore e fondamentale presidio messo, così generosamente, a loro disposizione."

L'assessore Cremonese si è detto orgoglioso e ha ringraziato tutti i pescaresi per il loro gran cuore, ed ha annunciato l'intenzione di avviare presto un'altra importante raccolta fondi per acquistare un altro macchinario da donare all'Uoc di Neonatologia.