Parto quasi da record in ospedale, nato un bambino di quasi 5 chili

Parto quasi da record nell'ospedale di Pescara con un neonato venuto al mondo con un peso di quasi 5 chili.

Si chiama Giulio il bimbo ed è nato con un peso di 4 chili e 830 grammi sabato 19 febbraio alle ore 21:56.

A farlo sapere è direttamente un orgoglioso padre, Vittorio, insieme alla mamma Diana.

Come fa sapere Susanna Di Valerio, direttrice dell'unità operativa complessa di Terapia intensiva neonatale, Neonatologia e Nido, si tratta di una macrosomia fetale ovvero quando un neonato nasce grande. Un evento che rappresenta solo l'1% del totale dunque 2-3 casi sulle circa 2.200 nascite annue. «Ci sono fattori di rischio come il diabete in questo tipo di nascite ma non è questo il caso», spiega la Di Valerio, «ed è un'eventualità che riguarda di più i maschietti che in media nascono con 150 grammi in più».