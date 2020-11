'Nduccio sbarca su Instagram: "Ho deciso di farlo con l'ingresso dell'Abruzzo in zona rossa"

'Nduccio ha deciso di sbarcare su Instagram aprendo un proprio profilo. Il comico pescarese ha annunciato questa novità sulla sua pagina Facebook. Continua dunque la presenza sui social di Germano D'Aurelio (questo il suo vero nome). Ovviamente con la consueta ironia, sempre pronta alla battuta. Qui di seguito il post pubblicato da 'Nduccio:

"Cari amici, con l'ingresso dell'Abruzzo in zona rossa, ho deciso di aprire un profilo su Instagram. In tanti me lo avete chiesto, allora ho superato le mie resistenze agricole e ho fatto il passo. Vi aspetto numerosi. Cliccate sul link. Vi voglio bene. Vi mando tante energie belle per affrontare questo momento faticoso".