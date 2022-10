La nazionale juniores di ginnastica ritmica ospitata in città per dieci mesi in vista dell'Europeo 2023

La nazionale italiana juniores di ginnastica ritmica sarà ospitata per 10 mesi a Pescara in vista degli Europei del 2023.

Le 10 ragazze della squadra azzurra iniziano il loro durissimo lavoro che le vedrà impegnate ogni giorno con gli allenamenti in vista dell’appuntamento europeo che si svolgerà il prossimo giugno a Baku in Azerbaijan..

Per prepararsi al meglio a questo importante appuntamento, la federazione italiana ginnastica la nostra città che ospiterà le atlete nel palazzetto Giovanni Paolo II consentendo loro di concentrarsi al meglio per i difficili allenamenti.

Quella che il consigliere federale della Fgi, Enrico Paolini, ha definito “Operazione Europei 2023 “è stata presentata nella sala giunta alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, del presidente della Fgi Nazionale, Gherardo Tecchi, dellla team manager nazionale Fgi, Paola Porfiri, e del presidente del liceo Maior, Federica Chiavaroli, i quali hanno illustrato la mutua collaborazione tra Comune di Pescara e Fgi per ospitare la rappresentativa nazionale in città. Le atlete, grazie alla disponibilità del liceo Major, potranno seguire il loro percorso di studi senza dover sacrificare ore di allenamento saranno seguite dalla responsabile Germana Germani e dalla tecnica Chiara Ianni. Presenti in sala giunta le otto della nazionale juniores, provenienti da tutta Italia e selezionate dopo aver seguito ben 250 ginnaste. L’Italbaby di ritmica conterà su Elisa Dobrovolska e Ginevra Giacco dell’Armonia d’Abruzzo di Chieti, Virginia Cuttini dell’Eurogymnica di Torino, Gaia D’Antona e Cristina Ventura della Gymnasium Ginnastica di Gravina di Catania, Michelle Greganti della Ginnastica Opera di Roma, Caterina Maltoni dell’Endas Cervia e Bianca Vignozzi dell’Etruria di Prato. Tutte determinatissime a regalare nuove soddisfazione a una delle nazionali più titolate d’Italia.