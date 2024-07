Riprende il servizio della navetta del mare per raggiungere gratis la spiaggia nel fine settimana

Sarà attivata sabato 6 luglio la "Navetta del mare" che anche quest'anno consentirà ai pescaresi e ai turisti di raggiungere gli stabilimenti balneari situati sul lungomare nord e sul lungomare sud.

Il servizio, gratuito per l'utenza, rimarrà in vigore fino al quarto fine settimana di agosto (si concluderà il 25 agosto) e sarà assicurato dalla Tua con mezzi a trazione elettrica nelle giornate di sabato e domenica e anche il 15 agosto, con partenze ogni 30 minuti, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

I percorsi voluti dal Comune restano due, uno per la zona nord e uno per la zona sud, annuncia il sindaco Carlo Masci subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza del dirigente Giuliano Rossi.

A nord la navetta del mare partirà da via Nicola Fabrizi e attraverserà via Tassoni, lungomare G. Matteotti, viale della Riviera fino alla rotonda Le Naiadi, per poi tornare indietro attraverso viale della Riviera, lungomare Matteotti - via Galilei - via Nicola Fabrizi - via Ravenna - corso V. Emanuele - via Silvio Pellico – viale Leopoldo Muzii – viale Regina Margherita - via Nicola Fabrizi.

A sud il bus si muoverà dal piazzale antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) e percorrerà via Pepe, lungomare C. Colombo (direzione Nord), rotatoria via Vespucci, lungomare C. Colombo (direzione sud), via Figlia di Iorio, piazza Le Laudi, viale Primo Vere, via Celommi per girare alla rotatoria di via Nazionale Adriatica sud e muoversi su via Celommi, viale Primo Vere, via De Nardis, lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord), rotatoria via Vespucci –lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) - via Pepe - piazzale antistadio (fronte ingresso tribuna Maiella). Fino al 19 luglio, la navetta devierà in via Scarfoglio e via Patini, essendo in corso i lavori sul lungomare sud.

Per consentire un collegamento tra la zona dei colli e il mare è previsto che la linea 5 della Tua devierà, dal 6 luglio al 25 agosto, in via Paolucci, lungomare Matteotti, via della Riviera, via Leopoldo Muzii. Per attivare questo servizio saranno istituite due fermate provvisorie, come capolinea, in via Nicola Fabrizi, in prossimità dell’incrocio con corso Umberto I, e nel piazzale antistadio, in prossimità dell’ingresso tribuna Maiella. Per incentivare l'uso di questi mezzi, sono stati resi gratuiti alcuni parcheggi a pagamento nell'area di risulta, nelle giornate di domenica, per cui si potrà parcheggiare in centro e raggiungere la spiaggia con il bus navetta.

«Un modo per agevolare i bagnanti e favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici che per l'occasione è gratuito», sottolinea Masci.