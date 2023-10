Verrà riproposta la "Navetta cimitero" per Ognissanti e la ricorrenza dei defunti

Sarà attiva nei giorni della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti il servizio della "Navetta Cimitero".

Il servizio permetterà di raggiungere il cimitero dei Colli Madonna di Pescara il 28 e 29 ottobre e l’1 e 2 novembre.

Saranno garantite 33 corse giornaliere.

«Un’iniziativa assunta già lo scorso anno in via sperimentale, riscontrando un immediato successo nell’utenza, e che abbiamo ritenuto indispensabile replicare per ridurre i flussi delle auto private verso il camposanto, ma anche per fornire un servizio concreto a supporto dei tanti utenti, soprattutto anziani, che magari non dispongono del mezzo privato per recarsi nella struttura», dicono gli assessori ai Cimiteri e alla Mobilità, Maria Rita Carota e Luigi Albore Mascia dopo l'approvazione della delibera da parte della giunta.

Carota e Mascia aggiungono: «Avremmo voluto predisporre lo stesso servizio anche per il cimitero di San Silvestro, ma la necessità di strutturare meglio l’attività e i percorsi per quest’anno non ce lo consentono, ma sicuramente rafforzeremo la presenza della polizia municipale a supporto dei cittadini».

«Pescara è una città di grande tradizione e onora con straordinaria partecipazione le due ricorrenze dedicate alla celebrazione di tutti i Santi e dei nostri cari defunti», ricorda l’assessore Carota, «ogni anno a ridosso delle due ricorrenze registriamo flussi di traffico eccezionali a ridosso dei due cimiteri cittadini, ai Colli Madonna e a San Silvestro, talvolta con disagi sotto il profilo della circolazione stradale, per il congestionamento dei parcheggi disponibili, ma anche della stessa utenza che è invece priva di un’auto privata, magari anziani, o anche ragazzi. Consapevoli delle necessità che si intensificano in quelle giornate ‘calde’ abbiamo deciso, come amministrazione comunale, di mettere in campo uno sforzo supplementare per venire incontro a quelle necessità, anche a supporto dell’azione della polizia municipale».

«Nei mesi estivi», prosegue l’assessore Albore Mascia, «abbiamo sperimentato con grande successo la bontà della presenza di un collegamento dedicato al mare che, partendo proprio dalla zona dei colli, trasportasse l’utenza verso la spiaggia, intensificando il numero delle corse e garantendo continuità, in modo da rendere effettivamente appetibile la disponibilità del servizio, disincentivando dunque l’uso del mezzo privato e riducendo anche il numero delle sanzioni per la sosta selvaggia. A questo punto, sulla scorta dell’ottimo servizio riscontrato in estate, abbiamo deciso di estendere l’iniziativa anche alla ricorrenza di novembre replicando l’iniziativa dello scorso anno con la ‘Navetta Cimitero’ che ogni giorno, per quattro giorni, quelli più a rischio, assicurerà ben 33 corse dedicate verso il cimitero dei Colli Madonna, assolutamente sufficienti a coprire la domanda, un’organizzazione studiata con la Tua, che effettuerà il trasporto con i propri mezzi».

Così conclude la Carota: «In questo modo non solo andremo a decongestionare il traffico veicolare e i parcheggi della zona, ma soprattutto miglioreremo la qualità della vita dei cittadini, sia dei residenti tutt’attorno al cimitero, sia degli utenti-visitatori attraverso un’iniziativa rivolta soprattutto verso le fasce più deboli della popolazione, a partire dagli anziani, che desiderano recarsi al cimitero e per svariati motivi non possono più guidare o semplicemente non hanno una vettura personale. Avremmo voluto garantire tale iniziativa anche per il cimitero di San Silvestro, ma seppure con gli uffici stiamo lavorando da mesi sul tema, a causa della particolare conformazione della viabilità, non è stato ancora possibile definire soluzioni che consentono di istituire un servizio assolutamente utile».

Percorso e orari

Intanto, il bus navetta per il cimitero di Colle Madonna sarà fruibile nelle giornate del 28 e 29 ottobre, il 1 e 2 novembre e percorrerà parcheggio comunale (capolinea), salita Tiberi, strada Colle di Mezzo, strada Pandolfi, via Di Sotto, parcheggio comunale. Le corse partiranno dal capolinea ogni quindici minuti dalle ore 9 alle ore 17, ultima partenza.