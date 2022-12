Niente luminarie, ma Scafa non rinuncia al Natale: tanti gli eventi organizzati e protagonisti sono soprattutto i bambini

Come annunciato insieme ad altri sedici Comuni della Provincia Scafa ha rinunciato a causa del caro bollette alle luminarie eccetto che all'albero di Natale che proprio ieri, domenica 11 dicembre, si è acceso in piazza Matteotti, ma nonostante le difficoltà gli eventi saranno tanti in occasione delle festività e quell'albero, sottolinea l'assessore comunale agli eventi Dina D'Alfonso, vuole proprio essere un buon auspicio “per la ripartenza di tutti noi”.

Proprio per questo il cartellone del “Natale a Scafa” si è ufficialmente aperto il 9 dicembre all'insegna della solidarietà con la “Giornata del dono” nell'ex convento delle Clarisse. Ora l'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 dicembre quando ad animare le vie del centro storico sarà il mercatino di Natale organizzato dalla proloco Scafa Nostra che sia per le due giornate ha organizzato anche l'animazione per i più piccoli.

Lunedì 19 dicembre dalle 15 ad animare le strade il pomeriggio sarà la banda dei Babbi Natale, mentre giovedì 22 dicembre ancora una serata di solidarietà con “Dona ridendo, ridi donando”. Un evento all'insegna della sensibilizzazione alla donazione del sangue e del divertimento con l'Andrea Fratellini Show organizzato dall'Avis di Scafa.

Il giorno successivo, venerdì 23 dicembre a salutare l'ormai imminente arrivo del Natale il concerto del “The precious gospel singers” che inizierà alle 21.30. A festeggiare si torna il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, con il pomeriggio dedicato ai più piccoli: lo spettacolo di magia. A chiudere il cartellone gli appuntamenti del giovedì 5 e del venerdì 6 gennaio rispettivamente con il concerto di Natale con l'Impulse sound e le Befane dell'associazione culturale Tratti Rosa.

“Dopo la splendida riuscita degli eventi estivi , abbiamo deciso di riprovarci con il nostro primo Natale – dichiara l'assessore D'Alfonso -. La situazione economica ed energetica che sta colpendo i nostri paesi in questo periodo, ci impone una maggiore sobrietà rispetto a quello che si è stato fatto negli anni passati, per questo motivo la nostra amministrazione guidata dal sindaco Giordano Di Fiore, ha deciso di rinunciare alle luminarie natalizie per le vie del paese ed accendere solo l'albero di Natale in piazza Matteotti con l'auspicio che sia farò di ripartenza per tutti noi. Gli eventi si svolgeranno prettamente nei weekend e cercheremo di rivolgere particolare attenzione a bambini ed anziani attraverso la collaborazione con le associazioni locali che ringraziamo per l'impegno profuso. Un grazie particolare al nostro sindaco sempre pronto a sostenere ogni nostra richiesta, soprattutto per quanto concerne le manifestazioni e gli eventi e a tutti coloro, cittadini compresi – conclude -, che ci daranno una mano per la buona riuscita di 'Natale a Scafa'”.