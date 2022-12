Natale, il videomessaggio del sindaco Masci alla città: è il tempo di riappropriarsi dell'autenticità dei sentimenti [VIDEO]

“Carissimi pescaresi lo scambio di auguro è la condivisione di un momento di gioia e diserenità nell'incontro e nel clima di festa per la ricorrenza religiosa e per tutto quanto il Natale significa nella nostra sfera intima dell'amore, degli affetti e dell'amicizia”.

Inizia così il messaggio alla città del sindaco Carlo Masci che il suo augurio lo ha affidato ad un video pubblicato sulla sua pagina facebook. “Da qualche anno l'atmosfera natalizia risente di eventi più grandi di noi come la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi economica che sono entrati nelle nostre case di prepotenza e ci hanno condizionati in molti aspetti della nostra normalità – sottolinea il sindaco -. Lo spirito del Natale ci induce a riconsiderare le cose che ci circondano secondo il loro reale valore ed apprezzare persone ed affetti perché questi sono i giorni del bene, del giusto, della gioia, dell'autenticità dei sentimenti. Andiamo quindi oltre le convenzioni oltre i richiami seducenti dei regali e della magia delle luci sfavillanti per riappropriarci di un'atmosfera che allontana i pensieri tristi e i problemi della quotidianità”.

“Ritualità, tradizioni, convivialità rivivono nella dimensione della festa della cristianità e della famiglia senza dimenticare chi ha meno, chi è in difficoltà di chi ha bisogno di un gesto di affetto e di solidarietà o di un semplice sorriso per scaldare il cuore. Un Natale con il cuore – conclude il sindaco - è quello che auguro a voi tutti e a tutti quelli che si vogliono bene”.