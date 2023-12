Per il Natale dei bambini fragili torna l'iniziativa a Montesilvano "Giocattolo sospeso"

Anche quest'anno l'associazione Carrozzine Determinate organizza l'iniziativa solidale "Il giocattolo sospeso" in collaborazione con l’attività Il Bosco Incantato, l’organizzazione sindacale Slc Cgil e l’associazione SportMania di Montesilvano.

La raccolta dei doni, grazie alla generosità di associazioni, enti e cittadini, offre la possibilità ogni anno di volgere uno sguardo attento nei confronti dei bambini con disabilità che sommano a questa condizione anche un’ulteriore fragilità che è quella della difficoltà economica della famiglia, attenzione rivolta non solo direttamente ai bambini con disabilità ma anche ai Siblings, fratelli e sorelle dei bambini con disabilità che condividono le difficoltà familiari.

Guido Cupido segretario della Slc Cgil Abruzzo e Molise:

“Anche quest'anno siamo orgogliosi di poter collaborare con l'associazione Carrozzine Determinate. Un'associazione che ha a cuore i temi del sociale e dell'inclusione, che sono anche i valori della Slc e della

Cgil. Partecipare all'iniziativa di carattere solidale del "Giocattolo Sospeso" è per noi un dovere perché il gioco è un diritto di ogni bambino, soprattutto quando il bambino ha maggiore fragilità”. I doni verranno anche consegnati ai pazienti pediatrici dell’ambulatorio malattie rare d’Abruzzo, seguirà nella settimana di Natale la consegna, insieme a Babbo Natale, ai bambini ricoverati presso i reparti di pediatria, ematologia pediatrica e neonatologia dell’ospedale di Pescara. La donazione potrà essere effettuata nel negozio Il Bosco Incantato" a Montesilvano in via d'Annunzio, 56.

Si può donare anche a distanza scegliendo il regalo visitando la pagina facebook del negozio "Il Bosco Incantato Shop Montesilvano" oppure visitando il sito www.ilboscoincantatoshop.it e provvedendo al pagamento del dono scelto con bonifico bancario IBAN IT8000306977341100000002921 - conto intestato a Il Bosco Incantato, causale "Giocattolo sospeso" o pagamento paypal. Per informazioni: 0852192718 - 3924207341.