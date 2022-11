Per gli eventi natalizi con finalità sociale un contributo straordinario del Comune: pubblicato il bando

Contributi economici straordinari per le iniziative natalizie che associazioni e comitati vogliono realizzare. Il bando, a firma del dirigente del settore politiche per il cittadino Marco Molisani, è online e intende sostenere iniziative umanitarie, sportive, culturali, formative, turistiche e ambientali. La precondizione per avere accesso ai fondi, infatti, è che le manifestazioni abbiano finalità sociali o soci-assistenziali in base a quanto previsto dal regolamento comunale. C'è una settimana di tempo per partecipare: le domande vanno infatti presentate entro le 13 del 21 novembre.

“Si tratta di un’opportunità per tutti quei soggetti che intendano porre in essere iniziative che siano aderenti alle linee guida e di programmazione dell’amministrazione – spiega l'assessore all'associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio -. La collaborazione tra pubblico e privato è certamente una modalità utile per dare un contenuto di maggior interesse, a patto che abbiamo fini d'interesse sociale, al periodo delle festività. Sono eventi che sviluppano la partecipazione della comunità pescarese e favoriscono occasioni di vera inclusione sociale sia nelle aree centrali del territorio comunale che nelle cosiddette periferie”.

Il contributo, che non può superare la percentuale del 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta a patto che non vi sia solo una parziale realizzazione del programma presentato, riguarda le iniziative natalizie che si vorranno realizzare dal 1 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Le domande per avere il contributo possono essere presentate inviando una pec all'indirizzo mailprotocollo@per.comune.pescara.it, tramite una raccomandata a/r postale o una qualunque agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo “Comune di Pescara-Settore politiche per il cittadino, Piazza Italia n.1 - 65100 Pescara”: Possibile anche la consegna a mano negli uffici dell'Archivio protocollo di Piazza Italia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal martedì al giovedì dalle 15 alle 17. Al bando hanno diritto di partecipare le associazioni (anche non riconosciute) e comitati iscritti all’albo delle libere forme associative, ma anche soggetti pubblici e privati non iscritti all’Albo che offrano adeguate garanzie di correttezza e affidabilità.