Nasce a Penne "Communi", il portale online per sostenere le attività commerciali cittadine

Nasce il nuovo portale "Communi" per la vendita online dei prodotti delle attività commerciali di Penne, al fine di sostenerle in questo momento difficile legato al Coronavirus. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale vestina in collaborazione con l'associazione operatori economici Penne e si colloca in un pacchetto di interventi per dare ossigeno al commercio locale che si trova in una condizione di crisi senza precedenti.

Si tratta di una piattaforma e-commerce realizzata da una start-up di giovani professionisti pennesi (Testuggine Consulting) come spiega l'assessore al commercio Tulli, una vetrina digitale per gli esercenti e professionisti locali, per costituire il consorzio vestino virtuale "Comuni 4.0":