"Provvedimenti illegittimi": il Club Acquatico ricorre al Tar contro l'annullamento dell'affidamento de Le Naiadi

Ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Club Acquatico Pescara contro l'annullamento in autotutela sia del bando per l'affidamento in urgenza che per quello ventennale del complesso sportivo Le Naiadi. A confermarlo a IlPescara è il presidente Riccardo Fustinoni che spiega come a parere della società che quel bando se lo era aggiudicato, ha deciso di procedere con il ricorso perché “riteniamo illegittimi entrambi i provvedimenti fatti in autotutela dall'Areacom (Agenzia regionale per la committenza). Come prevede la normativa difendiamo il nostro punto di vista e attendiamo la decisione del tribunale. Abbiamo chiesto – aggiunge – il ripristino della legittimità e gli stessi eventuali danni che ne deriverebbero qualora le nostre ragioni vengano riconosciute”.

Si apre un nuovo capitolo sulla complessa vicenda della struttura su cui proseguono le indagini e che in attesa del possibile affidamento temporaneo alla Fira (Finanziaria regionale), resta al momento chiusa. Un ricorso quello della società fatto sia contro l'Areacom, che contro la Regione e il Comune come si legge nella relazione allegata all'atto con cui la giunta comunale ha dato il via libera all'avvocatura per la resistenza contro quel ricorso notificato all'ente il 19 dicembre.

Una decisione quella presa dall'Agenzia regionale di committenza che aveva spinto Fustinoni nei giorni successivi e nel corso di una conferenza stampa a rimarcare come, subito dopo aver riaperto la struttura “ci sono stati una serie di controlli a raffica che di fatto hanno fatto quasi sembrare che ci fosse una volontà di richiudere le Naiadi”.

Le contestazioni sollevate dal Club Acquatico nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale

Nello specifico, si legge nella relazione alla delibera di giunta comunale pubblicata sull'albo pretorio del Comune, il ricorso è stato presentato per chiedere l'annullamento della determinazione Areacom 368 dell'11 novembre con cui si è appunto deciso di fare il passo indietro rispetto all'ormai fatto affidamento perché, si leggeva nella stessa, “ad un più approfondito esame dell'intera procedura e di tutta la documentazione di gara, è emerso che nell'abito della documentazione amministrativa è stata presentata una garanzia provvisoria non conforme”; alla determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo Dph002-370 sull'annullamento del “verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza ditta affidataira alla concessione della gestione operativa dell'impianto sportivo” e dei provvedimenti del Suap del Comune del 21 novembre con cui è stata ordinata “l’immediata cessazione di tutte le attività svolte nella struttura sportivo-ricettiva” e al legale rappresentante della società addetta “l’immediata cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del centro sportivo”.

Sempre nel documento pubblicato sul'albo con cui ci il Comune si oppone al ricorso si spiegano le ragioni addotte dal Club che lo ha presentato e cioè la presunta “violazione e falsa applicazione” degli articoli 32 (fasi delle procedure di affidamento) e 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura) del decreto legislativo 50 del 2016 e cioè del Codice degli appalti pubblici oltre che degli articoli

16.3 e 25 del disciplinare di gara. Secondo il ricorrente ci sarebbe stato un “eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto in relazione all’efficacia della garanzia provvisoria rispetto alla fase della procedura ad evidenza pubblica” e anche un “eccesso di potere per tardività e-o abnormità del provvedimento di annullamento per essersi validamente

formato il contratto”. Si contesta quindi la violazione dell'articolo 10 della lex specialist di gara in riferimento alla lettera di invito al bando con anche in questo caso un “eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto e diritto”. Contestata in questo caso anche “illogicità e sviamento” un “eccesso di potere per tardività e-o abnormità del provvedimento di annullamento per essersi validamente formato il contratto”.

Altro punto quello di una presunta “violazione o errata applicazione” degli articoli 19 (Segnalazione certificata di inizio attività-Scia) e 7 (comunicazione di avvio di procedura) in riferimento alla legge 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per cui vi sarebbe stato secondo il Club anche in questo caso un “eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per istruttoria e motivazioni insufficienti, carenti e superficiali. Sproporzionalità”. Altra presunta illegittimità contestata quella derivata dalla violazione o errata applicazione del'articolo 12 del capitolato tecnico di gara, dell'articolo 80 (motivi di esclusione) del decreto legislativo 50 del 2016 e degli articoli 21-octies (annullabilità del provvedimento) e 21-nonies (annullamento d'ufficio) della legge 241 per “eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria ed omessa ponderazione comparativa degli interessi” oltre che, sempre in riferimento agli stessi due ultimi articoli citati per “eccesso di potere per omessa ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico e l’interesse privato dell’aggiudicatario” e la “violazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contraente nell’esercizio della potestà di autotutela”.

La richiesta avanzata al Tar è chiara dunque: annullare i provvedimenti e, in caso di riconosciute ragioni, avere il risarcimento dei danni.