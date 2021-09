Riaprono "Le Naiadi", dal 18 settembre sarà operativa la segreteria

Dopo un lungo periodo di chiusura il complesso sportivo "Le Naiadi" sono pronte alla riapertura.

Dunque è tempo di tornare in acqua e non solo.

Come si legge in una nota dei nuovi gestori ovvero Pretuziana Sport Teramo, Rari Nantes L'Aquila ed Effegiquadro Pescara.

«Le Naiadi risorgono», annunciano i gestori, «con nuovi corsi in grado di dare una risposta alla domanda di ogni appassionato, dal principiante all’agonista; con nuovo sport, perché è nelle nostre intenzioni, nel tempo, fare delle Naiadi un vero e proprio punto di riferimento per lo sport pescarese; nuove emozioni, perché crediamo che l’emozione, quella che nasce dalla passione, dall’impegno, dal cuore, sia la migliore ricetta per scrivere la storia futura di questo complesso straordinario».

I gestori poi annunciano la riapertura della segreteria sabato 18 settembre con i seguenti orari 9-13 e 15:30/19:30 che potrà fornire ogni possibile risposta sulle iscrizioni, sui corsi, sulle discipline, sulle varie attività e su ogni altra domanda.