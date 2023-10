Le Naiadi restano chiuse temporaneamente per delle verifiche normative dopo il sopralluogo dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Tornano ad essere chiuse, almeno temporaneamente, le Naiadi. Venerdì 20 ottobre come confermato dalla società Club Aquatico che gestisce l'impianto sportivo, i vertici della società asseime ai carabinieri per la tutela del lavoro e il comando dei vigili del fuoco di Pescara hanno effettuato una verifica su tutti gli adempimenti amministrativi e le prove necessarie al pieno funzionamento dell’impianto. Per questo è scattata la sospensione delle attività per 24 ore. Il Club poi ha dichiarato:

"Sabato 20 ottobre sono stati forniti da parte della nuova gestione, tutti i documenti necessari, che hanno trovato piena soddisfazione alle verifiche ispettive. L’incontro, svolto nel massimo spirito di collaborazione, è stato nuovamente riconvocato per lunedì 23 Ottobre mattina alle ore 08:00 per completare gli ultimi particolari al fine di procedere alla riattivazione di tutte le attività del palinsesto per la stagione 2023-2024 delle Piscine Le Naiadi Aqua Village.

La nuova gestione de Le Naiadi e conscia delle difficoltà che dovrà affrontare nella conduzione di un impianto che già presentava notevoli criticità, per non dire in stato di abbandono, ma con forza e volontà ed in tempo incredibilmente breve, ha restituito l’impianto alla fruibilità di ogni cittadino. Ci assumiamo responsabilmente i momentanei disagi che, tuttavia, risolti a stretto giro, ci permetteranno di erogare il servizio a pieno regime e con una prospettiva di stabilità differente dal passato."

Il Club ha concluso:

"Abbiamo a cuore tutti i nostri utenti ed in particolare i circa 700 nuovi iscritti che hanno dato nuovamente fiducia alla struttura piscine le Naiadi Acqua Village e dalla nuova gestione del Club Acquatico Pescara ai quali promettiamo massima trasparenza, servizio comfort per i futuri anni"