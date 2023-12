L'appello di una lettrice: "Le Naiadi non vanno dimenticate e abbandonate, sono un patrimonio unico"

Una nostra lettrice ha inviato un appello alla stampa e alle istituzioni locali riguardante il futuro delle Naiadi. Ricordiamo che la Regione, a seguito dell'inchiesta della procura riguardante presunte irregolarità nella fideiussione per la concessione ventennale al Club Acquativo, ha revocato il contratto di gestione e di fatto attualmente la struttura sportiva è nuovamente chiusa e senza alcuna prospettiva a breve termine per una riapertura:

"Gentili giornalisti,

ci riviolgiamo a voi perché è prima di tutto il vostro silenzio a farci sentire abbandonati, abituati come eravamo a leggere almeno un articolo al giorno sull’argomento “Naiadi”. L’acqua è troppo calda, l’acqua è troppo fredda, il colore della parete del bar non è di nostro gradimento. Sono dieci giorni che l’appalto ventennale è stato annullato; l’impianto è stato nuovamente chiuso, e a giudicare dal disinteresse mediatico si potrebbe dire che il problema è stato finalmente risolto.

Forse politicamente è proprio così, ma non per la città e non per i cittadini. Una piscina chiusa è una risorsa bruciata; con il palapallanuoto chiuso, sono centinaia di bambini e ragazzi che non hanno la possibilità di crescere in un ambiente sportivo sano. Per nuotare bastano una corsia ed un metro e mezzo d’acqua; per fare pallanuoto no. Francesco Di Fulvio lo avete mai sentito nominare, o visto giocare? Lo Swimming World Magazine lo ha nominato il miglior pallanuotista del mondo. Prima di vincere l’oro ai Mondiali ed il bronzo ad Olimpiadi ed Europei, ha imparato a giocare dentro l’acqua di quelle piscine che ora versano abbandonate, sotto la sapiente guida di Marco D’Altrui, altro nostro concittadino che con la pallanuoto ha vinto tutto.

Mister D’Altrui, un esempio di umiltà, umanità e correttezza che conquista chiunque abbia la fortuna di conoscerlo, allena attualmente ragazzini di dieci ed undici anni. Fino a dieci giorni fa avreste potuto vederlo uscire dal cancello delle Naiadi, borsone in spalla e qualche parola di incoraggiamento per uno dei suoi ragazzi. Molti di loro stanno lasciando la pallanuoto, perché non hanno più un luogo idoneo in cui allenarsi. Chissà, tra loro, quanti nuovi Francesco Di Fulvio stiamo perdendo.

Con il mese di dicembre ha inizio anche il Campionato di Serie B di pallanuoto. La nostra città vanta ben due squadre iscritte, che dovranno percorrere ogni settimana centinaia di chilometri per difendere i loro colori, i nostri colori.

Il prossimo sabato, 9 dicembre, si sfideranno tra loro per il primo derby stagionale, ma chi vorrà seguirlo dovrà andare fino ad Avezzano. Se non è uno scandalo questo, in una città come Pescara che vive sul mare e di mare.

Ora che avete spento i fari, ora che il jolly politico è caduto di mano al Presidente Marsilio rendendolo inservibile, dimostri che il suo “interesse disinteressato” per il bene dei cittadini è autentico. Questo è il momento di parlare delle Naiadi;questo è il momento di parlare, di indignarsi, di non far cadere l’attenzione. Vi siete stracciati le vesti prima, fatelo anche adesso, soprattutto adesso.

Un impianto chiuso è per la massa un problema in meno, per molti (politici e non) un punto segnato nella partita contro i personali avversari, per tanti ragazzi un’opportunità persa. In un

mondo in cui si parla tanto dei problemi dei nostri giovani, voi li avete ributtati agli angoli delle piazze, pomeriggi passati con gli occhi puntati sugli smartphone e ed una lattina di bibita in mano. Ce ne ricorderemo.

Un impianto come Le Naiadi abbandonato a se stesso non è più accettabile. Così come non più accettabili sono le promesse vuote ed i progetti sterili, le aperture pro-forma senza investimenti e senza prospettive. L’impressione, al netto di tutto, è quella di una buona occasione vista sfumare, di un treno che abbiamo visto solo passare. Restiamo qui, su una banchina vuota, a guardarlo allontanarsi, con la triste sensazione che non torni più"