Nadia e Bartolo di nuovo a "Le Iene" per lo speciale "Un paese di furbetti"

La vicenda di Nadia e Bartolo, mostrata per la prima volta de "Le Iene" nel 2018, è tornata alla ribalta questa sera (17 maggio) durante lo speciale, intitolato "Un paese di furbetti", che il noto programma televisivo di Italia 1 ha dedicato alle truffe e, soprattutto, ai mille espedienti inventati dai vari truffatori nel corso degli anni per ingannare le persone. L'inviato Giulio Golia, chiamato a condurre la puntata odierna, ha ricostruito tutti gli inganni - a loro modo 'geniali' quanto, ovviamente, crudeli - orditi ai danni delle vittime e puntalmente documentati dalla trasmissione dal 1998 in poi, compresa altresì la vicenda di cui era stata protagonista questa anziana coppia di pescaresi.

E, quattro anni fa, lo stesso Golia venne in città a conoscere Nadia e Bartolo, sventando di persona il raggiro che un loro finto amico aveva escogitato per cercare di spillare ai due quanti più soldi possibili dopo essere riuscito a conquistarsi la loro fiducia. L'uomo, poi rinviato a giudizio, fu fermato da Giulio Golia nei pressi di via del Santuario e inchiodato alle proprie responsabilità. Pochi minuti dopo giunse sul posto anche la squadra mobile, che identificò il soggetto in questione. Successivamente Nadia e Bartolo ebbero persino un incontro in Comune con l'allora sindaco Marco Alessandrini e il suo vice Antonio Blasioli. Tutta Pescara rimase scossa da questa storia tanto assurda quanto tragica.