Funerale "in musica" per l'ultimo saluto al tastierista dei Camaleonti Massimo Brunetti

Una cerimonia sobria, ma particolarmente sentita, in cui è stata la musica a svolgere un ruolo chiave. Dopotutto, come fanno notare gli amici, Massimo Brunetti, tastierista dei Camaleonti, scomparso a 69 anni, l’avrebbe voluta proprio così. I funerali si sono svolti nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, a Pescara, nel quartiere in cui il musicista viveva da solo.

La santa messa, celebrata da Don Massimiliano De Luca, per tutti Don Max, insieme con padre Mathieu, è stata accompagnata dalle note di un gruppo musicale formato da Alessandra De Luca, Francesco Marranzino, Amedeo Giuliani e Antonio Petrella.

«Un amico vero, leale, sincero. Abbiamo condiviso insieme progetti musicali, ci siamo relazionati sempre con umiltà reciproca. Mai avrei immaginato di aprire la porta di casa tua ed essere il primo a scoprire la dura e amara realtà», dice tra le lacrime l’amico Fabio Petrella, al termine della cerimonia religiosa.

All’esterno della chiesa, ad attendere la bara, in legno chiaro, il batterista Massimo Di Rocco, anche lui membro dei Camaleonti. Avevano suonato insieme, per l’ultima volta, il 7 luglio scorso, a Francavilla al Mare, reinterpretando anche alcuni brani della storica band, nata negli anni Sessanta. Nei giorni scorsi, Massimo Brunetti era stato anche a cena assieme agli amici di una vita, così come racconta il manager Fabrizio Miscellaneo: «nulla lasciava presagire un epilogo del genere. Era un po’ stanco e assente, ma per via del caldo soprattutto».

«Abbiamo condiviso una vita, gli anni della spensieratezza, il Natale insieme, un percorso artistico che, nonostante alcuni anni di distacco, ci ha visti sempre uniti, fino alla fine», dice Massimo Di Rocco.

Immancabili, durante i saluti, alcuni brani dei Camaleonti in sottofondo, come L'ora dell'amore.