Partono i lavori per la realizzazione del museo archeologico Rampigna: consegnato il sito alla soprintendenza [VIDEO]

A gennaio l'annuncio che entro il 2023 il cantiere per la realizzazione del museo archeologico Rampigna avrebbe aperto. Oggi la consegna delle chiavi della struttura alla soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio con cui si avvia ufficialmente l'intervento.

A comunicarlo con un video postato sulla sua pagina facebook è il sindaco Carlo Masci che ricorda come il destino dell'area sia cambiato tre anni fa quando durante “i lavori per realizzare l'impianto ritrovammo resti che risalivano a 2.400 anni fa. Abbiamo iniziato un percorso con la soprintendenza coinvolgendo il ministero che ha finanziato l'intervento per 7 milioni e 300mila euro”. Fondi destinati alla soprintendenza ovviamente: suo il progetto e l'incarico per l'esecuzioni dei lavori.

Era il 2020 quando, ad un primo scavo cui ne seguirono altri con altri preziosi ritrovamenti, furono rinvenuti i resti di una donna vissuta ad Ostia Aterni tra il terzo e il quarto secolo dopo Cristo. Quello che ora si intende portare avanti è un progetto ambizioso che già nel 2021 era stato presentato e che punta a realizzare un vero e proprio distretto storico-culturale che unisce le sponde dei due fiumi. Se infatti l'area Rampigna ne è il fulcro, l'idea è quella di racchiudere all'interno del parco archeologico la fortezza cinquecentesca ovvero il Bagno borbonico e il circolo Canottieri attualmente in fase di ristrutturazione.

“Tutti ne parlavano da trent'anni e più anni, ma nessuno aveva mai scavato – aggiunge il sindaco -. Noi lo abbiamo fatto abbiamo trovato i resti e andiamo verso la realizzazione di un museo archeologico nella città di Pescara che è la città più moderna d'Abruzzo, la città che ha sempre guardato avanti ma che ha i piedi ben piantati nella sua storia. Tra pochi giorni – conclude - la soprintendenza pulirà tutto il campo e inizierà l'attività che noi seguiremo costantemente perché ci piace tantissimo pensare che Pescara avrà un museo archeologico”.