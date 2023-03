A rischio crollo parte del muro del parco dell'ex Caserma di Cocco: chiusa via Amiterno e disposta la nuova viabilità

Il muro del parco dell'ex Caserma di Cocco a rischio crollo sul lato di via Amiterno. Per questo ila strada è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via dei Pretuzi e viale Pindaro.

La decisione è stata presa con un'ordinanza dirigenziale a seguito di quanto rilevato, si legge nella stessa, dai vigili del fuoco che il 2 marzo hanno effettuato i controlli: il muro presenta uno “spanciamento importante” e lesioni su buona parte del muro. Uno spanciamento che prosegue su via Asinio Pollione e fino all'intersezione con viale Pindaro, specifica ancora l'ordinanza.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, si sono recati anche polizia a polizia locale con quest'ultima che sta presidiando l'area per scongiurare il passaggio dei pedoni. Un'interdizione momentanea al fine di garantire l'incolumità dunque, in attesa che il personale tecnico svolga tutte le verifiche necessarie ad individuare la tipologia di intervento per risanare i danni.

Oltre che al passaggio delle auto e dei pedoni via Amiterno è stata anche interdetta al parcheggio con tanto di rimozione forzata per eventuali trasgressori.

La chiusura ha quindi comportato l'esigenza di modificare la viabilità nella zona per garantire la fluidità del traffico tra viale Marconi e viale Pindaro. È stato quindi istituito il doppio senso di marcia esclusivamente per i residenti sul tratto di via Pollione compreso tra via Amiterno e il civico 30 di via Pollione; la riapertura del senso unico di marcia nel tratto di via Pollione in direzione di viale Marconi-viale Pindaro e cioè mare-monti eliminando quindi tutte le barriere attualmente posizionate a chiusura dell'area ciclabile; il divieto di transito ciclabile e a mezzi pubblici superiori alle 3,5 tonnellate sul tratto di via Pollione compreso sempre tra viale Marconi e viale Pindaro.