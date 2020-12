Sistemato il muretto di recinzione della pineta danneggiato nei giorni scorsi [FOTO]

Sistemato il muretto di recinzione del parco della pineta che era stato danneggiato da ignoti nei giorni scorsi.

È il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a farlo sapere su Facebook, pubblicando anche la fotografia che testimonia la riparazione, avvenuta ieri pomeriggio, dopo l'intervento degli operai comunali. Era stato un cittadino ad allertare lo stesso sindaco, segnalandogli il problema.

Anche noi de IlPescara ce ne eravamo occupati in questo articolo. E Masci, come sua abitudine per quanto riguarda la minuta manutenzione, non si è fatto pregare, risolvendo il problema nel giro di poco tempo.