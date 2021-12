Un murales per il reparto di pediatria dell’ospedale, l'iniziativa benefica di Cremonese [FOTO]

Ieri l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese ha inaugurato un murales realizzato da Mark Bufalo per il reparto di pediatria dell’ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. Alla cerimonia, oltre a Cremonese e Bufalo, erano presenti anche il consigliere regionale Guerino Testa, il primario Rita Greco e la consigliera comunale Zaira Zamparelli. Tutto nasce dal fatto che, in occasione dei suoi 51 anni, Cremonese ha promosso una raccolta fondi, ricevendo così un simbolico "regalo" da parte di tutto il consiglio comunale (maggioranza e opposizione) che ha poi voluto destinare direttamente a pediatria per far disegnare questo murales. I fondi avanzati sono comunque rimasti al reparto.

"Ringrazio il sindaco, gli assessori, tutti i consiglieri comunali, i dirigenti e il personale del Comune di Pescara per aver contribuito a far sì che questa splendida opera diventasse realtà", spiega a IlPescara.it. "Questo è il mio modo per ringraziare l'intero consiglio comunale e tutti coloro che hanno partecipato a questa piccola raccolta fondi che sapevano essere destinata a uno scopo più grande. Io tengo tantissimo alla solidarietà e al fatto che anche nei momenti più belli si pensi sempre anche a chi vive una situazione di disagio".