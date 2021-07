Inaugurato il secondo murale con gli street artist Raul33 e Zot19 nell'istituto alberghiero De Cecco [FOTO]

Inaugurato il secondo murale con gli street artist Raul33 e Zolt19 nell'istituto alberghiero Ipsseoa De Cecco di Pescara.

Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati a 26 che hanno partecipato al Laboratorio Artistico-Creativo EnoGastronoMagic, sviluppato nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021.

Ragazzi che in appena due settimane hanno realizzato un secondo murale nel cortile della scuola, sulle mura della Casa del Gusto, sotto la sapiente guida di due street artist di fama internazionale, Zot19 e Raul33.

Agli studenti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa formativa, tesa soprattutto a reinnescare quelle dinamiche socio-relazionali che la pandemia ha impedito per 18 mesi. «Con i due street artist la promessa di rivederci a settembre per un progetto da realizzare ancora nell’Istituto», dice la dirigente Alessandra Di Pietro, inaugurando il secondo murale Gusto Mobìle, e consegnando i riconoscimenti agli studenti protagonisti, alla presenza, tra gli altri dei due street artist Zot19 e Raul33, della docente Rossella Cioppi, coordinatrice del progetto, con i docenti Marilena Bianchi e Adriana Vicari e degli stessi studenti coinvolti nell’iniziativa.

«L’istituto alberghiero», spiega la dirigente Di Pietro, «ha aderito al "Piano Scuola Estate 2021" varato dal ministro Bianchi condividendo la proposta di lasciare aperte le scuole nel periodo estivo il più possibile, là dove ce ne siano le condizioni, proprio per consentire ai ragazzi di riallacciare quei rapporti sociali che sono stati bloccati dalla pandemia. Noi siamo andati oltre, garantendo non solo una situazione di formazione, ma anche e soprattutto di socialità, creando le condizioni per dare agli studenti la possibilità di esprimersi liberamente, ovvero di riconquistare la libertà di tirare fuori la propria creatività, realizzando un secondo murale che da questo momento arricchisce con i suoi colori il cortile della scuola a ridosso della Casa del Gusto, andando anche a completare il percorso iniziato un mese fa circa con il primo murale realizzato dai due street artisti di 100 metri quadrati, trasformando quello che era uno spazio di passaggio, di transito, in uno spazio vivo in cui i nostri ragazzi potranno fare attività. Il secondo Murale, denominato ‘Gusto Mobìle’, racconta all’esterno l’immagine e le attività svolte nella stessa Casa del Gusto con i suoi personaggi, ovvero i nostri studenti, all’insegna dell’inclusione».

Questo invece quanto hanno sottolineato Zolt19 e Raul 33: «Lavorare nell’ultimo mese con i ragazzi, sotto il sole, ma sempre con il sorriso, è stato per noi uno stimolo straordinario come street artist, e i protagonisti del progetto sono stati sempre gli studenti: insieme abbiamo progettato il murale e messo insieme le idee e le proposte, quell’opera d’arte è frutto del loro ingegno».

«Il percorso formativo era cominciato nei mesi scorsi con il progetto "Itinerari del Gusto"», racconta la professoressa Cioppi, «che abbina l’enogastronomia al turismo e, in tale ambito, abbiamo tentato il contatto con Zot19 e Raul33 che hanno accettato con entusiasmo e immediatamente la nostra proposta di collaborazione con i ragazzi, che si sono lasciati travolgere dall’iniziativa». Gli studenti che hanno partecipato al laboratorio e hanno preso l’attestato sono Abbygael Calangi, Ester Aiello, Alexia Lanesi, Amy Lanesi, Ana Laura Ribeiro, Aurora Cerillo, Beatrice Ricci, Benedetta Sangiorgio, Brenda Morgano, Caterina Odoardi, Cristina Damasco, Erika Boschetti, Francesca Di Lembo, Giorgia D’Olimpio, Giulia Di Carlo, Katia Di Nicola, Lorenzo Grossi, Lucia Amicone, Mattia Luciani, Mattia Tantari, Michelangelo Cavuti, Nicolò Ferrante, Rosanna Messina, Arianna Severoni, Francesco De Rugeriis e Gaia Di Simone.