A Cansano donato un murale con l'orsa Amarena e i suoi due cuccioli

A Cansano un murale per l'orsa Amarena. A farlo sapere è lo stesso Comune che rivolge un ringraziamento a chi ha donato l'opera.

«Ringraziamo vivamente la famiglia Colantonio per aver donato a Cansano, di propria iniziativa e con proprie risorse, questo splendido murale dedicato all'orsa Amarena e ai suoi cuccioli», si legge in una condivisione del Comune.

Poi si legge ancora: «L'opera, progettata e realizzata dall'artista Nicola Di Totto, ha valorizzato uno degli angoli più suggestivi di Cansano, definendo una nuova prospettiva per l'accesso al centro storico. L'amministrazione comunale esprime, anche a nome della comunità, la massima gratitudine verso la famiglia Colantonio».