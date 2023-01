Violazioni al codice della strada: nel 2022 elevate sanzioni per oltre 12milioni di euro

Tra il primo gennaio e il 23 dicembre 2022 a Pescara sono state elevate multe per violazioni al codice della strada per un totale di oltre 12 milioni di euro (per la precisione 12 milioni 41mila 217,86 euro), a fronte di un incasso accertato pari a meno della metà della somma e cioè di poco più di 5 milioni di euro (5 milioni 109mila 110 euro). Il totale fa riferimento a tutte le tipologie di violazione, comprese le multe elevate per eccesso di velocità che rappresentano comunque la fetta minore della somma complessiva delle sanzioni.

Nel corso dell'anno appena finito, infatti, il totale delle somme incassate e dovute per sanzioni diverse da quelle dell'eccesso di velocità (articolo 142 del codice della strada) è di circa 12 milioni di euro (11 milioni 938mila 955,88 euro): dei poco più dei 5 milioni incassati circa 590 mila euro fanno riferimento alle spese postali e amministrative. Il credito accertato per preavvisi, verbali contesati, notifiche e ordinanze notificate è di oltre 6 milioni e mezzo con poco più di 342mila euro dovuti per le spese amministrative e postali.

Molto più bassa la cifra relativa alle sanzioni elevate per eccesso di velocità. Tra il 1 gennaio e il 23 dicembre 2022 le multe elevate per questa violazione sono state di poco più di 102 mila euro (102mila 261,98) con l'incasso attuale di poco superiore ai 16mila 800 euro inclusi i circa 2mila 400 euro di spese postali e amministrative. Il totale del credito accertato è quindi di oltre 77mila 500 euro (le spese in questo caso ammontano nel complesso a poco più di 7mila 847 euro).

Guardando solo all'ultimo trimestre e cioè al periodo tra il primo ottobre e il 23 dicembre 2022 le sanzioni complessive accertate nel bilancio di previsione 2022-2024 ammontano complessivamente a poco più di 3 milioni di euro per le violazioni al codice della strada: la somma ad oggi incassata è di un milione 434mila 859,69 euro, mentre il credito ammonta a un milione 484mila 074,03 euro. Anche in questo caso le multe elevate per violazioni al codice della strada sono nettamente inferiori, quasi inesistenti: 248,08 euro totali.