Semafori con i T-Red, ecco i casi nei quali si può presentare ricorso contro le multe

L'installazione di nuovi impianti T-Red, le telecamere per la rilevazione delle infrazioni, in altri tre incroci di Pescara riporta d'attualità sia il tema relativo ai casi nei quali vengono rilevate le infrazioni che quello inerente i possibili ricorsi che si possono presentare.

Le telecamere T-Red sono state aggiunte a quelle già presenti in via Enzo Ferrari, in via Tirino all'incrocio con via San Donato/strada Colle Renazzo e in via Tiburtina Valeria all'incrocio con via Stradonetto.

A questi l'amministrazione comunale ha fatto montare i nuovi impianti in piazza Duca D'Aosta al quadrivio con piazza Italia, corso Vittorio Emanuele II, via Caduta del Forte e ponte Risorgimento, in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Conte di Ruvo e in viale Primo Vere/piazza Le Laudi.

A spiegare il funzionamento di questi sistemi di prevenzione è l'avvocato Edno Gargano il cui studio legale è operativo da 10 anni nel campo della tutela dei diritti dei cittadini e nello sviluppo delle grandi aziende: «Le telecamere sanzionano in tre casi: quando passate con il rosso, quando arrestate la vettura, anche solo con le ruote anteriori, sulla linea di arresto sotto al semaforo, e quando cambiate corsia. Sicuramente questo ha favorito la diminuzione degli incidenti stradali e favorito il rispetto delle norme del codice della strada però non sempre queste sanzioni elevate correttamente perché dai frammenti fotografici dovrà vedersi chiaramente l'incrocio, dovrà vedersi chiaramente la vostra targa, dovrà vedersi chiaramente il semaforo rosso e il giallo dovrà durare almeno 3 secondi. Se non sono rispettati questi tre criteri allora si potrà fare ricorso al giudice di pace o al prefetto».

