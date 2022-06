Rifiuti abbandonati o non conferiti correttamente, a maggio multate 279 persone

Sono in totale 279 le persone che a Pescara sono state sanzionate per aver o abbandonato i rifiuti lungo le strade o per averli conferiti fuori dall'orario consentito o in maniera errata.

A fornire i numeri relativi ai controlli eseguito nel territorio comunale è il sindaco Carlo Masci.

«Dall'inizio dell'anno», spiega il primo cittadino, «le sanzioni sono state 1.242, le telecamere della polizia municipale e gli ausiliari di Ambiente spa hanno fatto un buon lavoro. Adesso chi getta i rifiuti per terra sa che rischia di essere pesantemente sanzionato, molti vengono da fuori a sporcare la nostra città, noi non permetteremo a nessuno di passarla liscia, prima o poi fotograferemo tutti quelli che pensano che Pescara sia una discarica a cielo aperto. Ovviamente ogni sanzione può essere impugnata da chi ritiene di non avere responsabilità circa l'abbandono del rifiuto, ma l'occhio della telecamera non sbaglia».