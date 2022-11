Multe, la denuncia di Federconsumatori: "Sito della polizia locale in tilt, impossibile accedere alla verifica fotografica dei verbali"

La sanzione arriva e si può anche pagare online, ma visualizzare sul web la documentazione fotografica relativa al verbale sarebbe impossibile ormai da qualche giorno.

A denunciare quello che definisce “un grave malfunzionamento” del sito della polizia locale di Pescara è la Federconsumatori che ha raccolto la segnalazione di diversi utenti che lamentano l'impossibilità di fare la verifica online nonostante, sottolinea l'associazione dei consumatori, “in numerosi casi, è l’unica specificata all’interno del testo dei verbali inviati”.

“Da diversi giorni – spiega il presidente regionale Antonio Terenzi una volta inseriti correttamente i dati della sanzione non appare la documentazione richiesta ma la scritta 'errore generico'. Detto malfunzionamento, oltre a limitare fortemente il diritto d’accesso degli utenti, comporta che molti sanzionati, pur di non vedersi preclusa la possibilità della riduzione del 30 per cento prevista entro cinque giorni dalla notifica e pagano quanto contestato senza aver potuto verificare in alcun modo la veridicità della documentazione probante dette violazioni”.

Alcuni il malfunzionamento lo hanno denunciato anche sui social. Un utente fa sapere di aver ricevuto una multa per essere entrato nella Ztl e seppur consapevole che in questi casi l'effrazione c'è, lamenta come la verifica sulla documentazione fotografica per avere la certezza di essere stato proprio lui a passare da lì, non avrebbe potuta farla tramite il sito web nonostante i tentativi fatti più volte nell'arco della giornata dando per buono il fatto che un malfunzionamento temporaneo sia possibile. Così non è stato tanto che, scrive, avrebbe ricontattato il comando il giorno dopo trovando la disponibilità di un operatore che ha fatto lo stesso tentativo al posto suo e ancora una volta senza successo. Al terzo giorno e con quella scritta “errore temporaneo” che continuava ad apparire, ha alla fine deciso di pagare la multa proprio per non perdere quel 30 per cento di riduzione “perché se mi incaponisco a cercare la prova dell'infrazione qui si fa il 2023 se va bene. E se si fossero sbagliati? Niente soldi indietro – conclude - pagando ammetti di aver commesso l'infrazione, niente 'inversione ad u', niente rimborso. Domanda finale: ma è giusto tutto questo? Benvenuti a 'Multopoli'”, conclude.

Tutte ragioni per cui Terenzi si appella al Comune “di provvedere urgentemente a sanare questa grave anomalia, rendendo disponibili, nel lasso di tempo necessario al ripristino delle funzioni del sito, procedure sostitutive di eguale tempestività”.