L'avvocato: "Le multe dell'autovelox in via Di Sotto sono assolutamente illegittime"

L'avvocato Massimiliano Baroni, legale specializzato in sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada, ci scrive a proposito delle multe elevate in questi giorni agli automobilisti che transitano lungo via Di Sotto.

Queste le sue parole: "Ho avuto modo di esaminare diversi verbali elevati per la pretesa violazione del limite di velocità di 30 km/h imposto sul tratto di strada in oggetto e ho riscontrato l'assoluta illegittimità delle sanzioni comminate, essendo l'installazione del modello "Velocar Red&Speed" assolutamente illegittima con conseguente facile impugnabilità dei verbali che in questi giorni centinaia di cittadini stanno ricevendo. Per dare in privato consigli a chi volesse contestare in autonomia le multe o per occuparmi personalmente (in maniera assolutamente gratuita) delle impugnazioni, è possibile contattarmi a massimilianobaroni@hotmail.com".