Corretta la delibera sulle multe ai semafori con le videocamere: la sanzione scatta anche se si calpesta la segnaletica orizzontale

Davanti al giudice di pace il ricorso proposto dall'avvocato Alessandro Ferraro difeso dal collego Francesco Maria Di Gaetano, per la sanzione presa ad uno dei semafori con le videocamere per aver oltrepassato la segnaletica orizzontale è stato accolto e sembra che il Comune sia pronto a fare ricorso: ad agosto l'amministrazione aveva corretto la delibera 710 del 2022 che non avrebbe previsto questa circostanza con una specifica ordinanza. Proprio la mancanza di previsione di sanzione per quel tipo di infrazione, infatti, sarebbe alla base dell'accoglimento del ricorso fatto dall'automobilista. L'ordinanza correttiva è la 627 del 28 agosto.

Un “refuso” si legge nell'ordinanza di agosto corretto con l'inserimento anche della sanzione per questo tipo di violazione e corretto a seguito, viene spiegato nell'ordinanza stessa, a seguito della trasmissione da parte della polizia locale una settimana prima e cioè il 21 agosto, la sentenza con cui era stato annullato il verbale di accertamento per la multa. Un documento con cui proprio la polizia locale aveva chiesto la modifica o comunque l'integrazione dell'ordinanza del 2022 “al fine di evitare futuri contenziosi”.

Se il tecnicismo è stato risolto sarà ora da capire se sarà formalizzato il ricorso del Comune e nel caso in cui non fosse accolto, se per tutte le multe fatte prima dell'integrazione, possano essere considerate illegittime. Al di là della questione “ricorsi” a restare in piedi è la polemica sul dove quei semafori sono stati installati sollevata dagli esponenti comunali del centrosinistra e dal consigliere regional del Pd Antonio Blasioli che, fornendo i dati relativi alle 50mila multe fatte in nove mesi con proprio la violazione della segnaletica come prima ragione di sanzione, hanno denunciato ancora una volta il fatto che la scelta degli incroci dove i semafori sono stati installati, sarebbe stata fatta non in base a quelli che il Pums (Piano urbano di mobilità sostenibile) indica come quelli dove si verificano più incidenti, ma considerando quelli a maggior afflusso di traffico e dunque, hanno ribadito, “per fare cassa”.