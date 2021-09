Mozione per l'autovelox con limite a 50 km/h lungo la strada statale 81 a Pianella

Fare chiarezza e valutare la correttezza e la congruità del limite di velocità di 50 km/h imposto lungo la strada statale 81 a Pianella dove è posizionato l'autovelox.

Questo l'obiettivo della mozione presentata dai consiglieri comunali Gianni Filippone e Massimo Di Tonto «perché il fine deve essere quello di garantire la sicurezza stradale senza esasperare i cittadini.

Così motivano la loro scelta Filippone e Di Tonto: «L’autovelox killer sulla strada statale 81 e il limite di velocità di 50 Km/h, (in aperta campagna dove ci sono poche abitazioni a distanza di almeno 30 metri dalla banchina della strada), hanno tolto molti soldi dalle tasche dei cittadini di Pianella e dei comuni limitrofi. È stata una scelta del sindaco che ha dato mandato verbale all’ufficio della polizia municipale di avviare un iter che ha comportato, dapprima la richiesta di riduzione della velocità e successivamente l’apposizione dell’autovelox. Il tutto per far affluire nelle casse dell’ente del denaro fresco, ed evitare il ricorso all’anticipo di tesoreria e successivamente per avere fondi da utilizzare senza ricorrere ai mutui. Tuttavia molte famiglie sono esasperate dalla situazione sia per l’esborso ingente di denaro, sia per il rischio di perdita della patente che renderebbe arduo anche lo spostamento per recarsi al lavoro, soprattutto in zone dell’entroterra vestino prive di servizi pubblici adeguati. La scelta del sindaco non è stata dettata dalla sicurezza stradale, per la quale avrebbero potuto essere messe in campo ben altre soluzioni! Se si fosse trattato di sicurezza stradale egli non avrebbe puntato tutto sull’autovelox della SS 81 abbandonando da circa due anni i controlli mobili attraverso le quattro colonnine già site sul territorio comunale.

La mozione verrà discussa durante il consiglio comunale di Pianella convocato per mercoledì 29 settembre alle ore 17. «La mozione», concludono i due consiglieri, «vuole dare una soluzione alle incessanti richieste di cittadini, sindaci ed enti dell’area vestina, vessati da circa 14 mila sanzioni. È giusto discutere delle possibili alternative all’autovelox in un’ottica di prevenzione e di sicurezza stradale, ma non si può per questo moltiplicare le sanzioni che vengono interpretate solo come repressione. Tutti sono invitati ad ascoltare in streaming il consiglio comunale, sperando che gli organi preposti si adoperino per rendere effettivo il diritto di partecipazione del popolo e per trovare soluzioni adeguate, senza trincerarsi dietro il paravento della formalità della legge evitando così la copiosa presenza di pubblico. È un giorno importante per Pianella e per i Comuni vicini!».