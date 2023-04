Movida, le associazioni di categoria presentano i dati sul "rumore"e ribadiscono: "Il piano di risanamento acustico va ritirato"

I dati li forniranno nel corso di una conferenza stampa, ma la convocazione della stessa e il rilancio della proposta all'amministrazione di rivedere tutto da capo e insieme lascerebbe intendere che le rilevazioni sul rumore nella zona della movida darebbero risposte differenti rispetto a quelle che hanno portato alla decisione di redigere un piano di risanamento acustico.

Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti tornano quindi a chiedere l'azzeramento di quel documento che giovedì 12 aprile tornerà in consiglio comunale per la definitiva adozione. Alla vigilia del giorno in cui la gestione del “rumore” ovvero dell'inquinamento acustico passerà al vaglio dell'aula la comunicazione di quei dati che in alcuni dei giorni in cui è stata in vigore l'ordinanza restrittiva che ha interessato Pescara Vecchia, avevano fatto emergere come a superare i decibel fosse il “vociare” dei tanti che frequentano nel fine settimane la zona e non la musica. Un'ordinanza che proprio sulla musica aveva fatto leva consentendola dopo la mezzanotte solo a chi in possesso delle autorizzazioni previste e rigorosamente a porte chiuse.

Quel piano in realtà è nato a seguito delle rilevazioni Arta (Agenzia regionale tutela dell'ambiente) fatta nel quadrilatero di via Muzii, ma una volta approvato hanno sempre denunciato le associazioni di categoria, valenza l'avrà su tutto il territorio comunale. Non che per la zona di piazza Muzii non avessero già levato gli scudi portando davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale) la determina sull'occupazione del suolo pubblico che tra le motivazioni adduceva proprio la riduzione del rumore.

Una vera gestazione quella del piano di risanamento acustico che proprio a nove mesi da quando ha iniziato a far discutere approda all'ultimo step prima dell'adozione definitiva. Per le associazioni di categoria le rassicurazioni arrivate dall'assessore comunale Isabella Del Trecco e dal presidente della commissione comunale ambiente Ivo Petrelli sul fatto che il documento non servirà a “spegnere la città”, ma sarà solo uno strumento utile qualora se ne rilevi la necessità con il costante monitoraggio che sarà, hanno ribadito, assicurato, non sono sufficienti. Quel piano non va approvato ed è per questo che tornano e torneranno a chiedere nalla conferenza stampa del 12 aprile, il suo ritiro. Questo, fanno sapere, proprio sulla base delle ultime rilevazioni i cui dati forniranno.

Se da una parte c'è la richiesta di chiudere la partita mettendo nel cassetto il piano di risanamento acustico, dall'altra resta l'apertura per trovare scelte condivise che permettano ai residenti di riposare, alle attività di lavorare e agli avventori di godersi la vita sociale serale. Proposte ne hanno e le avanzeranno con l'obiettivo di trovare apertura per far sì che possano essere migliorate e decise in piena condivisione visto che ormai l'estate è alle porte.

Se è vero che l'ordinanza su Pescara Vecchia non è stata al momento rinnovata è pur vero che immaginare un ritiro del piano sembra davvero difficile. Su quell'ordinanza un punto d'incontro alla fine si era più o meno trovato. Si dovrà ora vedere se anche sul piano di risanamento acustico, qualora alla fine in aula come calendarizzato e venga adottato, si riuscirà a trovare un punto d'incontro capace di bilanciare i diritti di tutti: di chi vuole dormire e di chi vuole e soprattutto deve lavorare.