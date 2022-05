Movida, Masci: a giorni il piano per la regolamentazione acustica e nuove regole per l'occupazione del suolo pubblico

Non ci sarà un'ordinanza per regolare la movida, ma un provvedimento che verrà approvato dal consiglio comunale e che dovrebbe arrivare a breve dato che, assicura il sindaco Carlo Masci, “il piano di risanamento acustico predisposto dovrebbe essere approvato nei propri giorni”.

Una regolamentazione dunque sugli orari di chiusura in vista dell'estate ci sarà, ma non più attraverso le ordinanze, specifica il sindaco, utilizzate per far fronte all'emergenza. Un provvedimento che oltre agli orari di chiusura dei locali, prevederà anche nuove disposizione sull'occupazione del suolo pubblico, sottolinea. “C'è la necessità di regolamentare – spiega Masci – attraverso il piano che approveremo, ma anche in merito all'occupazione del suolo pubblico per garantire qualità della vita ai cittadini in generale: sia per chi vuole utilizzarli per socializzare che per quelli che vogliono riposare nelle zone centrali”.