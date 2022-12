Movida a Pescara Vecchia, un'altra auto danneggiata: questa volta nel parcheggio della golena sud

Già da maggio avevamo raccolto le denunce dei residenti della zona di Pescara Vecchia esasperati dai danneggiamenti ad auto e motorini che avvengono nelle notti di movida. Nelle scorse settimane altre segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione. L'ennesima risale alla notte di domenica 8 dicembre quando un cittadini andando a riprendere la macchina nel parcheggio della golena sud, ha trovato il tergicristallo posteriore rotto.

Un gesto di puro vandalismo come tutti gli altri registrati e che sempre più lamenta chi vive in zona che a chi di dovere chiede controlli maggiori su chi, finito il divertimento, sembra non trovare altro modo di passare il tempo che darsi ai danneggiamenti.