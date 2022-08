Centinaia di persone al raduno a “Metti in moto il dono”, il raduno di motoveicoli d’epoca organizzato da Fidas Pescara e Motoclub [FOTO]

Centinaia di persone hanno partecipato a “Metti in moto il dono”, il raduno di motoveicoli d’epoca organizzato da Fidas Pescara e Motoclub.

L'evento si è tenuto domenica scorsa in piazza della Repubblica.

Il raduno di motoveicoli storici e d’epoca, che ha invaso la città con un’allegra carovana, rientra nel tour nazionale Fidas che in questi giorni sta unendo l’Italia nella promozione del dono del sangue.

Centinaia gli appassionati delle due ruote che hanno partecipato, molti dei quali donatori di sangue Fidas. E così per le vie del centro hanno sfilato gioielli di un tempo passato come Ducati, Vespa, Moto Guzzi, Triumph, anche motocarrozzette. A chiudere il corteo, le biciclette del gruppo ciclistico dell’associazione. Per tutti, gadget e pettorine Fidas, per portare in sella il messaggio solidaristico che da sempre contraddistingue l’associazione pescarese. «Giornate come questa sono dedicate agli appassionati, ma anche ai cittadini e ai tanti bambini che vi hanno preso parte», afferma Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e Abruzzo, «rappresentano un momento di svago e nello stesso tempo accendono i riflettori su una necessità che non si ferma mai, quella della donazione di sangue. Un gesto di civiltà gratuito e altruistico che consente di salvare ogni giorno vite umane».

In estate si registrano cali nella raccolta di sangue e plasma, e il moto tour firmato Fidas pone l’accento su questo fattore e nello stesso tempo fa un appello al generoso popolo delle due ruote, e non solo, ad avvicinarsi alla donazione di sangue. «Chiamateci al numero 085/298244 per informazioni o per prenotare direttamente la vostra donazione», conclude Di Carlo, «è un gesto che fa bene agli altri e a sé stessi. Non viviamo isolati, siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare insieme». L’evento pescarese, che è stato patrocinato dal Comune, non ha solo messo in moto la solidarietà ma ha anche valorizzato il patrimonio collezionistico dei motoveicoli storici e d’epoca. Il calendario del tour vedrà protagoniste altre città italiane, da nord a sud. Fidas Pescara, da sempre attiva nel centro trasfusionale, è presente anche sui principali social network.