Il centauro Ranucci con la "Moto missione" solidale partita da Montesilvano sbarca in Marocco [FOTO]

È sbarcato nel continente africano il 31 dicembre scorso Cesare Ranucci, motociclista di Montesilvano che, supportato da una serie di sponsor locali e dal Comune, ha iniziato la "Moto missione" di solidarietà che lo porterà in viaggio fino a Dakar, in Senegal, dove donerà la moto da enduro sulla quale sta viaggiando ai medici locali. Il viaggio è iniziato il 29 dicembre con la partenza da Genova in nave fino a Tangeri, in Marocco come spiega lo stesso Ranucci che racconterà passo dopo passo il suo avventuroso viaggio tramite i social:

"Dopo due giorni di navigazione in mare ( Genova - Tangeri ) sono sbarcato alle 14:30 , fatto il check-out in dogana , dichiarato di non avere armi e droga e sono uscito dal porto per raggiungere il centro città a 50 km di distanza. Da qui ho dovuto quindi procurarmi una sim e connessione e trovare l'albergo prenotato . Pensavo fosse una cosa figa dormire nella Medina e in fondo lo è, l'unico problema è che non sapevo che la moto non la fanno entrare e quindi sono andato alla ricerca di un parcheggio a pagamento dove lasciare custodita la mia Fesh Fesh e da lì a piedi con tutti i bagagli alla ricerca dell'hotel"

Ora dunque è iniziata la parte più avvincente del viaggio, che lo condurrà attraverso il deserto e all'interno del continente africano fino all'arrivo nella capitale senegalese dove sarà accolto dalla comunità locale. Ricordiamo che alla fine del viaggio Ranucci realizzerà anche un documentario. La moto, una Honda Transalp sarà donata all'Ong "Bambini del deserto" che la metterà a disposizione del medico che potrà in questo modo andare casa per casa nei villaggi della zona dove non esiste alcuna copertura sanitaria.