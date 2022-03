Anche il Moto Club della polizia - delegazione Pescara in aiuto al popolo ucraino

Il Moto Club della polizia - delegazione Pescara ha effettuato una raccolta di generi di prima necessità da devolvere al popolo ucraino martoriato dal crudele attacco da parte dell'esercito russo. Numerosi sono stati i biker e cittadini che sono giunti nella sede del Motoclub, a Villanova di Cepagatti, dove hanno contribuito alla donazione di beni di prima necessità con medicinali, alimenti, abbigliamento e tanto altro a sostegno degli ucraini che in queste ore stanno lottando e resistendo all'invasione russa. Il materiale raccolto è stato poi portato in un punto di raccolta a Pescara e lasciato in consegna ad un'associazione che provvederà al trasporto in Ucraina.

"Questa è solo la prima di una serie di iniziative che il Motoclub sta portando avanti", spiega il capo delegazione del Motoclub della polizia - delegazione Pescara, Loris Chiavaroli. "A breve provvederemo ad un'altra raccolta più mirata, portando direttamente sul posto medicinali e pasta. Difatti, unitamente a tutte le 24 delegazioni nazionali del Mcps polizia di Stato, stiamo organizzando una spedizione dove saremo noi stessi a raggiungere i confini dell'Ucraina e lasciare il materiale direttamente sul posto. Consapevoli dell'arduo impegno e delle criticità che potremmo incontrare e trovare sul posto, abbiamo deciso di affrontare tale situazione per fare sentire la nostra vicinanza alla gente dell'Ucraina, che mai come adesso ha bisogno del sostegno di tutti".