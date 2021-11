È uscito "Mostro", il singolo di Francesco D'Alimonte (in arte D'Alì) prodotto da Giacomo Pasutto e dedicato «a chi sceglie la musica come risposta alle difficoltà della vita». Racconta il cantautore: «Durante la pandemia ho scritto molto, sono tornato a concentrarmi sulla scrittura più serenamente e sono molto contento di presentare questo singolo che è come un'autobiografia per chi sa leggerla tra le righe».



Nel videoclip, realizzato e prodotto dalla Movie Live Produzioni Video sotto il coordinamento di Carmine Di Cecco, il protagonista viene svuotato totalmente delle caratteristiche emotive scambiandosi di ruolo, tra le braccia di una donna, con un manichino. Rispetto al significato profondo di questo brano, D'Alì dice: «Del mostro non ci si può liberare, ma con lui si può imparare a convivere perché è una cicatrice, è qualcosa di indelebile, è tutto quello che ho subito sulla mia pelle e che, per quanto voglia nascondere, esce fuori. "Mostro" parla dell’accettazione delle nostre parti più oscure da parte degli altri e in primis di noi stessi, in ogni sfaccettatura, e che sto sviluppando in nuove canzoni che spero sentirete molto presto».