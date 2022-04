Torna nel porto turistico la mostra del fiore Florviva con 150 espositori: il programma

Torna la mostra del fiore Florviva con la presenza di 150 espositori provenienti anche dall'estero.

L'appuntamento con la storica fiera dedicata ai fiori è in programma nel porto turistico di Pescara dal 23 al 25 aprile.

Novità dell’edizione 2022: orchidee e poesie protagoniste, oltre ai classici laboratori.

I promotori, dopo due anni di stop causati dalla pandemia, dicono: «In vetrina un comparto che rappresenta un’eccellenza abruzzese. Un’occasione per gli amanti di fiori, verde e giardinaggio».

I 150 saranno produttori di fiori, piante ornamentali, piantine da orto e da frutta, aziende di giardinaggio e molto altro. Aziende abruzzesi in maggioranza, ma non solo: sono diverse, infatti, le realtà provenienti dal resto dell’Italia e anche dall’estero, attratte da una storica manifestazione diventata negli anni punto di riferimento per tutto il centro e il sud Italia, ideata e promossa da Arfa associazione regionale florvivaismo abruzzese, Assoflora associazione dei produttori florvivaisti abruzzesi e Camera di Commercio Chieti Pescara.

Due colorate novità accoglieranno i visitatori dell’edizione 2022. Grazie alla partecipazione di Atao associazione triveneto amatori orchidee, il mondo delle orchidee sarà protagonista di varie iniziative durante i tre giorni. Inoltre, in forza della preziosa collaborazione con l’associazione culturale Teatranti d’Abruzzo, in programma c’è il nuovo premio letterario di poesia “Florviva 2022” che ha l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura e la passione floreale nelle sue diverse forme espressive e scoprire nuovi autori attraverso la poesia. Ma non solo expo: per i visitatori è stato predisposto un ricco cartellone di laboratori, incontri e iniziative, tra arte e cultura. Si parte sabato 23 alle ore 10 con l’inaugurazione. A seguire, alle 11.30 il corso base di coltivazione delle orchidee. Alle 15 l’incontro “Il rinnovo delle alberate in città. Verde, bellezza e salute (estratti dal progetto "VerdeCittà" Crea 2001)”, alle 16 il workshop “Potature degli alberi ornamentali: quando necessarie, come e quando attuarle”, con Matteo Colarossi, dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Pescara (previsti crediti formativi). Alle 17, si torna a parlare di orchidee con il laboratorio “Cymbidium: esigenze e consigli di coltivazione”. Domenica 24 dalle 10 FlorPoesia, recital a cura dell’associazione culturale Teatranti D’Abruzzo. Nel pomeriggio, alle 14.30, è in programma un corso sulla concimazione delle orchidee, mentre alle 16.30 focus su “Pleurothallis in casa e in orchidario: come gestirle”. Lunedì 25 alle 10 è in programma la premiazione 1° Premio Letterario Nazionale di Poesia “Florviva 2022”, promosso dall’associazione culturale Teatranti D’Abruzzo. Nel pomeriggio, alle 15.30, l’Atao promuove l’incontro “L’importanza della nutrizione vegetale”. Imperdibile, alle 17.00, l’incontro “Piante e fiori spontanei nelle tradizioni agroalimentari italiane. Storie, curiosità, ricette”, con Silverio Pachioli , dell’istituto agrario “Ridolfi" di Scerni. Nei tre giorni dell’evento la Pro Loco Pescara Aternum proporrà la performance artistica Estemporanea di Pittura FlorArte: tanti valenti pittori si esibiranno dal vivo con cavalletti, tele e pennelli per dipingere opere sul tema della manifestazione: la bellezza della natura che ci circonda.

L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle 20, l’ingresso è gratuito. Previsti anche stand culinari per mangiare in fiera.