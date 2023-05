Una mostra con i disegni degli alunni delle scuole di Loreto Aprutino per la festa di San Zopito [FOTO]

Si chiama "Te lo dico con un disegno" l'iniziativa avviata a Loreto Aprutino che vede l'esposizione dei lavori degli alunni dell'istituto comprensivo realizzati in occasione della festa patronale di San Zopito. I disegni, saranno esposti lungo via degli Aquino (salita per il castello Chiola), dalle dalle ore 10 di sabato 27 maggio fino alle ore 11 di lunedì 29 maggio.

"Tutti i cittadini sono invitati a passeggiare lungo le vie del borgo, osservare i disegni ed esprimere la propria preferenza scegliendo un solo numero che andrà scritto su un biglietto e inserito nell'urna posta davanti al castello. Verranno premiati i primi tre classificati. Si ringraziano la dirigente scolastica Patrizia D'Ambrosio, i docenti, le alunne e gli alunni per la disponibilità e l'entusiasmo con i quali hanno accolto tale iniziativa, l’associazione San Zopito e la consulta giovanile per la collaborazione." ha spiegato il Comune. La premiazione si terrà lunedì 29 maggio alle ore 17 in Piazza Garibaldi.