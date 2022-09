Grande successo per la mostra di De Chirico nel museo Paparella Treccia, Di Luzio: "Oltre semila presenze"

Un successo straordinario, sperato che dimostra come la cultura sia ancora un potentissimo motore di richiamo di turisti e utenti nei musei. A dirlo il presidente della fondazione Paparella Treccia Devlet Augusto Di Luzio, che abbiamo voluto sentire in occasione della conclusione della mostra delle opere di Giorgio De Chirico rimasta aperta e visibile dal 9 aprile a domani domenica 25 settembre nel museo Paparella Treccia.

"Oltre seimila presenze totali, circa 5.500 biglietti venduti più gli ingressi gratuiti avuti nella "Notte dei musei", pari a circa 500. Un successo importante con numeri che regalano grande soddisfazione anche per tutto il lavoro svolto dalla fondazione e dal museo per accogliere questa esposizione di prestigio. Non solo abbiamo recuperato tutte le spese sostenute, ma siamo riusciti anche a fare utili un fatto più unico che raro in questo periodo per il mondo della cultura, e che dimostra come le persone abbiano ancora tanto interesse e tanta passione per l'arte in genere e in tutte le sue forme".

Altro aspetto positivo, ha concluso Di Luzio, l'interesse suscitato dalla collezione di ceramiche in tutti coloro che sono arrivati nel museo per l'esposizione di De Chirico:

"Abbiamo avuto tantissimi complimenti per la collezione, moltissime persone ne ignoravano l'esistenza e dunque la mostra di De Chirico ha rappresentato di fatto un volano per aumentare l'interesse verso il nostro museo e le bellissime opere da noi esposte. Per l'autunno e l'inverno stiamo già preparando nuove iniziative e nuove esposizioni di sicuro interesse".