A Moscufo sulla statale 151 il Comune installa un nuovo autovelox ed è subito polemica sui social

Nuovo autovelox con relative polemiche sui social nel Pescarese. Questa volta il dispositivo di controllo della velocità con relative sanzioni in caso di superamento dei limiti, è stato installato dal Comune di Moscufo lungo la statale 151 come ha annunciato la stessa amministrazione comunale:

"Si comunica che dall'11 ottobre 2023 sono in corso le operazioni di installazione del sistema autovelox sulla strada statale 151, all'interno del territorio comunale di Moscufo. A conclusione delle operazioni di installazione seguirà un periodo di pre esercizio nel quale non verranno emesse sanzioni. La data di entrata in esercizio verrà comunicata per tempo tramite ogni canale informativo dell'ente."

La notizia ha fatto subito il giro dei social network e su Facebook qualche utente non si è fatto sfuggire la localizzazione esatta del dispositivo, facendo girare una foto che ha avuto centinaia di condivisioni e commenti, con molte critiche relative al nuovo autovelox e alle relative sanzioni che andrà a comminare in attesa di conoscere la data esatta di entrata in funzione. Diversi utenti, però, difendono la scelta di installare l'autovelox in quanto la statale 151, soprattutto nei territori fra Moscufo, Collecorvino e Cappelle sul Tavo, è considerata una strada estremamente pericolosa per l'elevata velocità di transito dei veicoli, specie nelle ore notturne con diversi incidenti anche mortali avvenuti negli ultimi anni.