Scomparso all'età di 87 anni Vincenzo Sborlini, storico barbiere di viale Bovio

Pescara si prepara a dare l'ultimo saluto a Vincenzo Sborlini, storico barbiere di viale Bovio. Aveva 87 anni e sono tanti i messaggi di sincero cordoglio che tramite i social stanno arrivando ai familiari per ricordarlo.

Una dedizione al lavoro totale quella di Sborlini che ha ottenuto per questo anche il Premio fedeltà al lavoro e al progresso economico. Una passione mai in realtà sopita e trasmessa al figlio Pietro che porta avanti l'attività e che sui social ha condiviso una foto e un post per ricordarlo.

Tra chi commenta c'è anche chi ricorda la sua prima volta da bambino su una sedia del barbiere proprio nel negozio di Vincenzo. Un appuntamento diventato fisso per tutti gli anni a seguire.

Lavoratore e nonno era conosciuto non solo per le sue doti professionali, ma anche e soprattutto per quelle umane come testimoniano le tante belle parole contenute in quei messaggi di cordoglio. A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono la moglie Rosa, i figli Pietro e Angela, la nuora, i quattro nipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno alle 16.30 di domenica 4 febbraio nella chiesa Beata Vergine Maria del Rosario di via Cavour.