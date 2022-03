Manoppello in lutto: morto Vincenzo Ricci, aveva da poco compiuto 100 anni

Manoppello in lutto per la morte di Vincenzo Ricci, classe 1921: il "super nonno" del paese aveva festeggiato 100 anni pochi mesi fa, per la precisione lo scorso 25 agosto. Il Comune, nel dare la notizia della sua scomparsa, lo ricorda così: "Giovane soldato nel corso della seconda guerra mondiale, durante la Resistenza sminò un ponte per favorire l’arrivo degli Alleati in paese. Vincenzo Ricci è stato un giovanissimo vicesindaco di Manoppello nell’immediato dopoguerra e ha lavorato una vita fuori dall’Italia, da dove è partito nel 1947 alla volta del Venezuela, dove è rimasto fino al 1978. Sposato con Filomena Di Rocco nel 1951, venuta a mancare sei anni fa, che ha gestito una merceria nel cuore di Manoppello, Ricci, nonostante le 100 primavere, è stato fino all’ultimo un uomo pieno di vita e di interessi".

Il sindaco Giorgio De Luca aggiunge: "Durante il nostro ultimo incontro lo scorso agosto, in occasione del suo compleanno, mi ha raccontato degli anni in cui ha vissuto oltreoceano, in Venezuela, della fatica e delle difficoltà di chi emigra, e ancora del suo rientro, una volta in pensione, nella casa di Manoppello che si affaccia su pizza Garibaldi a pochi metri dai portici, di cui fu ideatore, che oggi dividono Corso Santarelli da Piazza Marcinelle. Ci mancheranno la sua curiosità e la sua saggezza".

Da emigrante in Venezuela, Ricci ha svolto molti lavori, cominciando dalle mansioni più umili fino a diventare direttore dei lavori della costruzione della grande fornace di Puerto La Cruz dove si producevano laterizi, per poi occuparsi di logistica all’interno della stessa struttura. Ma Vincenzo Ricci è stato anche falegname e muratore e ha lavorato in diverse segherie e per diverse imprese edili rivelando sempre, oltre che una grande capacità di adattamento, anche uno spirito di abnegazione al lavoro fuori dal comune tanto da ricevere il 18 ottobre del 1970 la Stella della Solidarietà Italiana dal Presidente della Repubblica.

La prestigiosa onorificenza, che gli valse il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella Italiana della Solidarietà, fu concessa su richiesta della comunità venezuelana per onorare l’operato di Ricci in Sud America, dove si occupò, fra le altre cose, della fondazione della Scuola Italo-Venezuelana (ovvero Colegio Italo Venezolano Angelo de Marta). Il Comune di Manoppello esprime le sue più sentite condoglianze ai due figli di Vincenzo Ricci, Giuseppe e Maria Rosaria, alla nuora Mirella Fratini e al genero Giovanni Terreri, già vicesindaco ed amministratore di Manoppello, alla nipote Sarah e a tutti i familiari.